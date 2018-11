Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro de matrícula portuguesa com três imigrantes ilegais

Veículo foi apreendido pela Guardia Civil de Melilla.

Por M.C. | 08:39

Um autocarro de matrícula portuguesa foi apreendido pela Guardia Civil de Melilla (enclave espanhol em Marrocos), por terem sido encontrados três imigrantes ilegais no interior de um compartimento feito na base da viatura.



A operação ocorreu na quarta-feira e levou ainda à detenção do condutor, um marroquino de 34 anos.



Os três ilegais, da mesma nacionalidade, pretendiam chegar a solo espanhol no pesado.