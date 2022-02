Autocarro sem motorista embate em esquina de prédio na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa

Um incidente envolvendo um autocarro da Carris, na rotunda do Marquês do Pombal, obrigou na manhã desta sexta-feira à intervenção do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

De acordo com fonte oficial da empresa, o autocarro da a carreira 748 estava "parado no terminal, e o motorista fora da viatura, quando este começou a deslizar em marcha atrás (a via apresenta uma ligeira inclinação) até embater na esquina de um dos prédios da rotunda do Marquês de Pombal".

"Durante a marcha desgovernada, o autocarro derrubou um sinal vertical de trânsito que ficou atravessado na via. Posteriormente, um automóvel não se apercebeu desse obstáculo na via e abalroou o sinal vertical. Mas não houve embate entre o autocarro e quaisquer viaturas. Não houve feridos", assegura a empresa.

"A CARRIS vai agora apurar o que terá motivado este acidente", afirma. "O autocarro é um daqueles da frota de gás natural."