A autoestrada 1 (A1) já reabriu ao trânsito, no sentido Norte-Sul, depois de ter sido cortada devido a um despiste de um veículo pesado, junto à saída para Pombal, informou fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, a A1 reabriu ao trânsito pelas 08h20.

A A1 estava cortada desde as 04h06 no sentido Norte-Sul ao quilómetro 158, junto à saída para Pombal, no distrito de Leiria, disse a mesma fonte, pelas 07:00.