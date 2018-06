Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Automóvel despista-se e cai a ravina

Homem de 40 anos ficou ferido, em Alenquer.

Por M.C. | 08:59

Um homem de 40 anos ficou ferido, ontem de madrugada, após ter perdido o controlo do carro que conduzia na Estrada Nacional 9, próximo de Olhalvo, Alenquer. A viatura caiu a uma ravina, com cerca de 20 metros de altura.



O acidente ocorreu pelas 04h30 e levou à mobilização de 21 elementos e 7 viaturas dos bombeiros de Alenquer e GNR. O ferido foi retirado do automóvel com ferimentos ligeiros e levado para o Hospital de Vila Franca de Xira.