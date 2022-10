Autoridade marítima efetua buscas na Madeira para encontrar pescador desaparecido

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) está a efetuar buscas na Madeira para tentar encontrar um pescador com 60 anos que está desaparecido desde a noite de terça-feira, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a AMN refere que o alerta, dado pelos familiares, foi recebido pelas 10h42, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento do Funchal.

"A vítima terá saído de casa durante a noite de ontem [terça-feira], 18 de outubro, para praticar a atividade da pesca no Porto Moniz, não tendo regressado a casa", lê-se no documento.



O homem, considerado pescador experiente, terá tido, na terça-feira, um problema no motor da embarcação e era esperado que esta quarta-feira um mecânico resolvedsse o problema.

Depois de ser dado o alerta, "foram ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima do Funchal para efetuar buscas por terra", indica ainda a AMN.

Na operação, revela a AMN, estão igualmente envolvidos "tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, a bordo de uma embarcação, e elementos do SANAS Madeira [socorro marítimo] para efetuar buscas por mar", além de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima do Funchal, lê-se na nota.