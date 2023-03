Homem encontrado de mãos e pés atados dentro de poço na Moita era pianista e foi raptado e vítima de extorsão

As autoridades já identificaram o homem que foi encontrado com mãos e pés atados, no fundo de um poço, na Moita, na semana passada.

Pedro Queiroz era pianista e, ao que o CM apurou, foi raptado e vítima de extorsão durante três semanas.

A vítima, divorciada e sem filhos, estava subnutrida e foi espancada durante vários dias até ser atirada para dentro do poço.



Tudo indica que se trata de um caso de sequestro e homicídio.



Ao que o CM apurou, o crime terá sido cometido há um mês e admite-se que tenha sido cometido por alguém próximo do músico que, apesar de discreto, tinha elevadas posses financeiras.



O crime não aconteceu no local para onde o corpo foi atirado e quem o atirou para o poço não deveria saber que este era utilizado.



O cadáver de Pedro Queiroz foi encontrado dentro de um poço junto a uma empresa no Penteado, na passada quinta-feira, e estava enrolado parcialmente num cobertor e apresentava vários ferimentos na cabeça.



Após o corpo ser retirado do poço, as autoridades apuraram que não tinha documentos e que estava muito decomposto.



Em atualização