Um grupo de alunos de 11 e 12 anos da Escola Febo Moniz, em Almeirim, filmou uma auxiliar de educação a mexer às escondidas em mochilas e casacos, dentro dos balneários, enquanto decorriam aulas de Educação Física no pavilhão.





As imagens foram tornadas públicas e já levaram à transferência da assistente operacional para outro estabelecimento do Agrupamento de Escolas de Almeirim, que entretanto abriu um inquérito. No vídeo, “não se vê a funcionária a roubar nada, apenas a mexer em mochilas e casacos”, explicou ao CM Pedro Raposeira, presidente da Associação de Pais, adiantando: “A situação é muito grave e tem de ser esclarecida pelos órgãos da escola, mas os pais têm de compreender que há formas legais de resolver estes assuntos, sem ser a publicar vídeos”, acrescenta o responsável.