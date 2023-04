Um auxiliar de ação médica do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra, de 39 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Centro por furtar peças em ouro e dinheiro a utentes enquanto realizavam exames.



Sendo funcionário do IPO, o homem tinha acesso aos espaços onde os doentes eram examinados, nomeadamente às divisões onde deixavam a roupa, a carteira e os restantes bens enquanto decorriam os exames.









