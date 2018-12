Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Auxiliar de escola abusa do enteado nos Açores

É indiciado da prática reiterada do crime de abuso sexual, agravado pela relação familiar.

Por S.A.V. | 11:12

Um homem de 25 anos, auxiliar numa escola primária de Ponta Delgada, Açores, foi detido pela PJ por abusos sexuais ao enteado de 12 anos.



O homem foi colocado em liberdade pelo tribunal, proibido de contactar a vítima e suspenso do exercício de funções na escola.



De acordo com a PJ de Ponta Delgada, os abusos tiveram início em 2017, "tendo o suspeito aproveitado ser padrasto da criança para a molestar sexualmente durante vários meses".



É indiciado da prática reiterada do crime de abuso sexual, agravado pela relação familiar.