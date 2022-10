Avaria grave corta água em sete freguesias de Ponte de Lima

Sete freguesias do concelho de Ponte de Lima estão sem água desde a noite de terça-feira devido a uma "avaria grave na rede que abastece os reservatórios", indica a Águas do Alto Minho.



A avaria já foi localizada e a empresa previa a reparação durante a noite de terça-feira, em colaboração com a Águas do Norte, mas ainda não estava concluída ao início desta manhã de quarta-feira.

Segundo a Águas do Alto Minho, esta situação afeta as freguesias de Arca, Ponte de Lima, Feitosa, Gemieira, Ribeira, S. Martinho da Gandra e Queijada.



A empresa indicava que informará assim que os trabalhos de reparação estiverem concluídos e agradece a compreensão dos consumidores.