Avião da Força Aérea colabora hoje na prevenção de fogos

Um avião P-3C CUP+ Orion da Força Aérea Portuguesa vai estar esta quarta-feira nos ares de Portugal continental em missão de patrulhamento e fiscalização para prevenir fogos rurais, anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

A aeronave conta com uma "tripulação de 10 militares" e as ações vão ocorrer "nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, com especial atenção às maiores áreas florestais e com risco mais elevado de incêndio", segundo comunicado do EMGFA.?

O eempenhamento do avião foi originado por um pedido por parte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Este meio aéreo e os seus 10 tripulantes juntam-se assim aos mais de 300 militares que estão desde segunda e até quarta-feira no terreno.