Avião que aterrou de emergência em Porto Santo no domingo mantém-se retido no aeroporto

O avião Boeing 737 800 da companhia aérea Transavia continua retido no Aeroporto de Porto Santo, na Madeira, depois de ter aterrado de emergência no passado domingo.Segundo avança o Diário de Notícias da Madeira, a aeronave, que seguia para Paris, França, com perto de 100 passageiros, foi forçada a aterrar de emrgência devido a uma avaria.De acordo com a mesma fonte, os passageiros foram retirados do avião e transportados para uma unidade hoteleira local.Só esta segunda-feira à noite chegou a peça de substituição para o avião, em Porto Santo. É ainda necessária a autorização para o avião poder levantar voo.