Avô acusado de homicídio negligente pela morte de bebé que caiu de quarto andar em Almada

em abril de 2020, ao final da tarde, o arguido, tendo a seu cargo a vitima mortal e outros dois menores, de dez e quatro anos, permitiu que os mesmos ficassem sozinhos e entregues à sua sorte na sala, onde se situava uma janela de reduzida altura, à qual as crianças, mesmo de tenra de idade tinham acesso e conseguiam empoleirar-se para a via pública. Em brincadeira e sozinha, a vitima empoleirou-se no murete da janela e dela caiu desamparada, a uma altura de cerca de 8,30 metros para a via pública, provocando-lhe a morte".