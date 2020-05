Bebé de 15 meses morre ao ir atrás de comando da televisão

A menina de 15 meses que morreu na sequência da queda de uma janela do 3º andar, na noite de quarta-feira, no Laranjeiro, Almada, estava em casa com o avô e dois irmãos, de quatro e dez anos.



De acordo com o relato feito à polícia, a bebé debruçou-se sobre o peitoril quando um comando de televisão caiu e terá perdido o equilíbrio, caindo desamparada no solo. O peitoril fica a pouco mais de 30 centímetros do solo, o que terá contribuído para o acidente fatal.

O caso está a ser tratado como um acidente, mas o expediente policial foi remetido ao Ministério Público, que deverá abrir uma investigação para apurar se houve negligência.