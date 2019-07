Avó morre no hospital após acidente que vitimou bebé de 10 meses

Fernanda Carvalho, a avó do bebé de 10 meses que morreu num brutal despiste, em Canelas, Penafiel, na terça-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu esta quarta-feira de madrugada.A mulher, de 48 anos, torna-se, assim, na terceira vítima mortal do acidente em que Sílvio Moreira, de 70 anos, ex-companheiro de Fernanda e avó do bebé, também perdeu a vida.A mulher ficou em paragem cardiorrespiratória logo após o despiste, na EN108.Os Bombeiros de Entre-os-Rios e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação ainda conseguiram reverter a situação, mas a mulher acabou por não resistir e morreu na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Padre Américo.Fernanda morreu pelas 02h00 de ontem, 14 horas após o acidente. Deixa duas filhas, de 12 e 20 anos - ambas feridas no despiste."Tenho muita pena dela e estou preocupada com as duas filhas, principalmente a mais nova. O que vai ser dela?", lamentou Benvinda Gonçalves, vizinha da vítima.O funeral de Dinis é hoje, às 09h15, em Marco de Canaveses. Sílvio Moreira vai a sepultar amanhã, às 11h30, em Rebordosa, Paredes.