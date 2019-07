Morreu a avó do bebé de 10 meses que perdeu a vida em violento despiste em Penafiel

Fernanda Carvalho, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos graves sofridos no acidente e morreu durante a madrugada desta quarta-feira, cerca das 02h00.



CM conseguiu apurar, as duas raparigas já tiveram alta hospitalar. Morreu a avó do bebé de 10 meses que perdeu a vida num despiste de carro esta terça-feira, em Penafiel.Fernanda Carvalho, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos graves sofridos no acidente e morreu durante a madrugada desta quarta-feira, cerca das 02h00.conseguiu apurar, as duas raparigas já tiveram alta hospitalar.

Na carrinha acidentada seguiam cinco passageiros que tinham estado vários dias na casa do homem que perdeu a vida, em Santa Maria da Feira, e iam a caminho de Alpendorada, Marco de Canaveses.



Pelas 12h00, a viatura caiu, descontrolada, por uma ravina com cerca de 50 metros, junto ao Douro, e ficou submersa numa represa.



Os cadáveres foram removidos pelos bombeiros de Entre-os-Rios para o gabinete médico-legal de Penafiel. Os três feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, mas esta quarta-feira, Fernanda Carvalho acabou por morrer.



O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR foi ao local e está a investigar as causas do despiste fatal.