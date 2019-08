Baixas médicas na PSP do Seixal vão ser investigadas

Entre baixas médicas (11) e assistência à família (2), foram 13 os elementos das Equipas de Intervenção Rápida da PSP do Seixal que não compareceram ao serviço na quinta-feira e sexta-feira. Uma "coincidência" para o comando da PSP de Setúbal e que já levou a Direção Nacional a abrir um inquérito.Os agentes terão agora de se apresentar a uma equipa médica da PSP, e a autenticidade das baixas que apresentaram vai ser verificada. Osabe que outros elementos apresentaram justificações sindicais.Este pode ser o reflexo do apelo do ‘Movimento Zero’, que pediu aos agentes para meterem baixa como protesto às condições de trabalho.