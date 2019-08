O Movimento Zero, grupo que diz contar com mais de 10 mil elementos da PSP e da GNR, e que nasceu após a condenação de 8 polícias por agressões a moradores da Cova da Moura, no Tribunal de Sintra, defende a instalação de câmaras de videovigilância no exterior e interior das esquadras.



Esta reivindicação já vinha contemplada no manifesto de apresentação do movimento e agora, sabe o CM, já está a ser exigida no seio das hierarquias da PSP e da GNR.

Ver comentários