Movimento Zero da PSP com adesão em 364 postos

O Movimento Zero, grupo de protesto que nasceu espontaneamente na PSP após a condenação de oito agentes no Tribunal de Sintra (um deles a prisão efetiva), por agressões a moradores do bairro da Cova da Moura, encontra adesão em pelo menos 364 postos, esquadras ou outras unidades da PSP e da GNR.A contabilização, a que oteve acesso, foi feita pelo próprio movimento. Foram selecionados apenas os departamentos policiais (esquadras da PSP, postos da GNR ou instalações das unidades especiais de cada uma das forças de segurança) onde pelo menos um efetivo mostrou vontade de aderir ao movimento. Recorde-se que o protesto do Movimento Zero surgiu em maio e passa pela adoção de uma postura pedagógica dos agentes da autoridade às multas de trânsito e outras infrações, bem como a redução das detenções apenas a casos considerados graves.Num momento em que afirma contar já com cerca de 14 mil apoiantes, o Movimento Zero conta claramente com mais militância na PSP. Entre as 398 instalações da Polícia analisadas, 243 têm simpatizantes deste movimento (61% do total). Apenas nos comandos de Coimbra, Vila Real e Viana do Castelo, o Movimento Zero não está presente.A GNR conta com 121 instalações entre as 560 analisadas, onde estão presentes elementos que aderiram ao protesto (21%). Apesar da fraca adesão, só nos comandos da Guarda, Viseu, Açores e Madeira não há simpatizantes.