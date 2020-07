Baleados em rixa em Matosinhos são irmãos de segurança morto por Bruno Pidá no caso Noite Branca

Três pessoas ficaram feridas após terem sido baleadas, num desentendimento junto a um bar na rua Brito Capelo, em Matosinhos. Dois destres três baleados, sabe o Correio da Manhã, são irmãos de Ilídio Correia, o primeiro segurança morto no Porto no processo que ficou conhecido como Noite Branca.Ilídio Correio foi morto por Bruno Pidá, que acabou cpondenado a 23 anos de prisão neste caso, que encolcia uma guerra pelo controlo da noite no Porto.Depois da rixa desta quarta-feira, poderá estar em causa uma nova guerra pelo controlo da noite na Invicta.O alerta foi dado cerca das cinco da manhã para desentendimentos que envolveram cerca de trinta pessoas.Os feridos foram levados para o Hospital Pedro Hispano.O caso foi entregue à Polícia Judiciária.