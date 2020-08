Banhista afogado em Albufeira reanimado com desfibrilhador

Um banhista de 79 anos foi salvo de morrer afogado na praia de Santa Eulália, em Albufeira. Foi assistido no areal pelos nadadores-salvadores, por uma médica e por uma enfermeira que estavam no areal. Foi reanimado com recurso a um desfibrilhador.O alerta foi recebido pela Polícia Marítima (PM) às 10h00 de quinta-feira. Segundo o CM apurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, foi o filho quem tirou a vítima do mar."Tinham ambos ido tomar banho e o filho apercebeu-se de que o pai se encontrava inanimado e já de bruços na água. Conseguiu levá-lo até ao areal, onde foi assistido pelos nadadores-salvadores e por uma médica e uma enfermeira que estavam na praia", revelou.Contudo, foram os militares da Marinha da viatura Amarok a conseguirem reanimar o idoso, com recurso a um desfibrilhador automático externo (DAE) e oxigenação.Os agentes da PM e os militares do projeto SeaWatch acorreram de imediato ao local, tendo os últimos, "com treino em primeiros socorros, continuado as manobras de reanimação já iniciadas pelos nadadores-salvadores e pela médica e a enfermeira", até à chegada da Cruz Vermelha Portuguesa e do INEM. "A vítima recuperou os sinais vitais já na ambulância. A intervenção dos militares foi fundamental na inversão do estado clínico da vítima, que foi transportada para o Hospital de Faro", frisou ainda o comandante Gonzalez dos Paços.