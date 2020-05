Herói atira-se ao mar para tentar salvar afogado mesmo sem saber nadar

Quando José Moniz viu um homem à sua frente a pedir socorro no mar, na Prainha, em Portimão, não pensou duas vezes. Atirou-se à água para o salvar mesmo não sabendo nadar. Ainda chegou perto dele mas foi também arrastado pela corrente. O banhista, de 65 anos, morreu afogado e José Moniz, de 26 anos, continuava esta terça-feira, ao final do dia, desaparecido no mar.

O alerta para o incidente ocorreu às 10h28. "O ...

