Surfista sofre ataque epilético dentro de água em Aljezur

A surfista, de 37 anos, lituana, estava a praticar a sua modalidade favorita na ponta mais afastada da praia do Amado, em Aljezur, quando sofreu um ataque epilético, tendo ficado de imediato em situação de pré-afogamento.O alerta foi dado pelas 10h30 de quinta-feira. "A vítima foi retirada da água pelos nadadores-salvadores, que foram alertados por populares para a existência de um corpo a boiar no mar", referiu ontem ao CM o comandante Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos. "A surfista estava inconsciente, tendo os nadadores-salvadores iniciado as manobras de reanimação", esclareceu aquele responsável, adiantando que "foi de imediato chamada ao local ajuda diferenciada", nomeadamente meios de emergência médica.