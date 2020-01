Três surfistas e GNR salvam duas turistas no mar em Albufeira

Duas turistas inglesas, de 53 e 67 anos, foram esta quinta-feira resgatadas do mar por três surfistas e uma militar da GNR na praia da Galé, em Albufeira. Uma das vítimas foi retirada da água inconsciente e foi transportada em estado muito grave para o Hospital de Faro.O alerta para o caso de pré-afogamento de duas mulheres foi dado às 11h41. O mar estava agitado na praia da Galé mas o Sol e a temperatura a rondar os 16 graus aliciou as duas turistas, de nacionalidade inglesa, a darem um mergulho. Foram arrastadas pela corrente e uma delas já foi retirada da água inconsciente."Entrei na água com a prancha e fui buscar a senhora que ainda estava consciente e em pânico. Os meus colegas retiraram a outra vítima que já estava inconsciente", recordou aoo surfista Mauro Ferrão, que teve a ajuda de Nelson Filipe, que já estava dentro de água, e de João Xufre, que despiu a roupa para salvar as vítimas.A militar da GNR, Ana Gomes, que estava a fazer patrulhamento na zona, atirou-se à água vestida e ajudou nas manobras de reanimação à vitima inconsciente. Logo de seguida chegaram elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros de Albufeira e do INEM, que conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória e transportaram a vítima mais grave para o hospital ainda com sinais vitais.Apesar de ser inverno, no Algarve as temperaturas são atrativas para passeios e mergulhos no mar. Os surfistas alertam que "deve existir vigilância nas praias durante todo o ano".