Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe em choque vê o filho de 17 anos morrer afogado

Três homens desapareceram em barragens, em 24 horas.

Por Luís Oliveira | 01:30

Os corpos dos dois homens que desapareceram domingo nas barragens da Caniçada, no Gerês, e na Aguieira, em Santa Comba Dão, foram esta segunda-feira encontrados por bombeiros mergulhadores e retirados da água.



Mas, enquanto os corpos de Bruno Antunes, de 17 anos, e de Hugo Oliveira, de 44 anos, eram devolvidos às famílias, uma nova tragédia decorria noutra barragem, desta vez na de Santa Clara, perto de Santana da Serra, Ourique. Um homem, de 29 anos, inglês, caiu à água e estava ontem à noite a ser procurado.



Na barragem da Aguieira, o alerta para o desaparecimento foi dado às 20h30 de domingo. Bruno Antunes, de 17 anos, residente em Nandufe, Tondela, estava com a mãe e uma colega de trabalho quando foi nadar. Quando estava sensivelmente a meio das duas margens entrou em pânico, pediu socorro, mas desapareceu rapidamente.



Josemir Lima, um turista que está de férias, assistiu a tudo e tentou salvar o jovem. "Ele esbracejou a pedir por socorro. Ainda me lancei à água com uma boia, mas não consegui evitar esta tragédia", contou ao CM.



Os bombeiros mergulhadores levaram algumas horas para localizar o corpo que estava a cinco metros de profundidade. A mãe ficou em choque e teve de ser assistida. "As pessoas têm de ter cuidado porque há muitas zonas de perigo", explica Rui Leitão, dos bombeiros de Santa Comba Dão.



No Gerês, Hugo Oliveira, empresário, de 44 anos, conduzia uma moto de água, desequilibrou-se e caiu para a água, também no domingo.



PORMENORES

Mãe assistida

A mãe de Bruno Antunes testemunhou o desaparecimento do jovem. Ficou inconsolável e teve de ser assistida no local pelos bombeiros e apoiada psicologicamente por técnicos do INEM.



Santa Clara

O inglês que desapareceu nas águas da barragem de Santa Clara, faz parte de um grupo que caiu à agua quando uma boia se virou. Três conseguiram salvar-se. O alerta foi dado às 16h54.



Três resgatados

Três pessoas foram ontem resgatadas do mar na região Norte em situação de pré-afogamento. Dois casos aconteceram na praia da Apúlia, em Esposende e o outro em Labrego, Vagos.



--



Médica de férias salva casal italiano na praia da Ursa

Uma médica brasileira, de férias em Portugal, evitou que um turista italiano perdesse a vida na praia da Ursa, Sintra, ontem à tarde. O homem sentiu-se mal ao entrar na água e entrou em paragem cardiorrespiratória.



A mulher, da mesma idade, foi em seu auxílio e também ficou em dificuldades. Outros banhistas ajudaram o casal e a médica conseguiu reverter a situação clínica antes da chegada de socorro. O homem acabou por ser retirado de helicóptero do local e foi hospitalizado.



Mulher de 50 anos encontrada morta em praia do Guincho

O corpo de uma mulher de cerca de 50 anos, vestido com calças e uma camisa, foi encontrado ontem de manhã no mar junto à praia Arriba, no Guincho, Cascais. Ao final da tarde, as autoridades ainda não tinham conseguido identificar a vítima, que não apresentava sinais de violência.



O alerta foi dado por um pescador, que estava nas rochas. O INEM e os bombeiros ainda tentaram manobras de reanimação, sem sucesso.