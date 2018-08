Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem desaparecido na barragem da Aguieira encontrado morto

Causas do desaparecimento não são conhecidas.

08:46

Um jovem que tinha sido dado como desaparecido por volta das 20h29 de domingo, junto à barragem da Aguieira, foi encontrado morto pelos mergulhadores dos bombeiros de Viseu quatro horas depois, às 00h30.



No local estiveram 36 operacionais apoiados por 16 veículos das corporações de Bombeiros de Mortágua e Santa Comba Dão, mergulhadores dos Bombeiros de Viseu, a GNR e o INEM.



As causas do desaparecimento não são conhecidas.