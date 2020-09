Banhista enrolada por onda em Portimão foi hospitalizada

A ondulação de Sueste que se tem feito sentir na costa algarvia fez com que uma banhista luxemburguesa, de cerca de 30 anos, tivesse sido enrolada numa onda, na praia de Alvor, em Portimão, tendo ficado em dificuldades. Acabou por ter de ser transportada ao hospital da cidade, depois de se ter sentido mal.

Segundo o CM apurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado pelas 13h00 de domingo. A banhista , apesar da ondulação, "conseguiu sair do mar pelos seus próprios pés mas sentiu dores no pescoço, pelo que pediu auxílio", esclareceu aquele responsável, adiantando que a vítima "foi assistida e retirada da praia, tendo sido transportada ao Hospital de Portimão". Na operação estiveram empenhados os militares da Marinha que integram o programa SeaWatch e que, "com a viatura Amarok, fizeram o transporte da banhista, do areal até à ambulância".

A vítima, esclareceu ainda o comandante Gonzalez dos Paços, "estava consciente". Ao local acorreram, além dos militares da Amarok, os Bombeiros Voluntários de Portimão e a Cruz Vermelha Portuguesa.

"Quando o mar está mais alterado é necessário ter uma atenção redobrada", alertou o comandante da Capitania do Porto de Portimão, que aconselhou os banhistas a "não virarem as costas ao mar e também não darem mergulhos em zonas que não conhecem e onde não sabem a profundidade, pois podem bater com a cabeça".