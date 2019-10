Turista embriagado resgatado em arriba

Um turista de 36 anos, de nacionalidade irlandesa, caiu de uma arriba na praia do Peneco, em Albufeira, ao fim da noite de quarta-feira, tendo ficado ferido. Foi resgatado pela Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA), com o apoio da Polícia Marítima e da GNR.Segundo oapurou junto do comandante González dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado cerca das 23h20. As operações de socorro prolongaram-se durante cerca de uma hora.O cidadão irlandês, que aparentava estar bastante alcoolizado, "caiu de cerca de cinco metros de altura, numa arriba junto à zona urbana de Albufeira", explicou o mesmo responsável. Fontes no local referiram aoque a queda do homem ocorreu "a nascente do elevador da praia".No resgate foi necessário empenhar a Equipa de Grande Ângulo dos BVA, que retiraram a vítima da arriba. Apesar de ter sofrido ferimentos que foram considerados ligeiros pelos meios de socorro, o turista, depois de ter sido assistido no local, foi transportado de ambulância para o hospital de Faro, a fim de receber tratamento.Nas operações estiveram empenhados 13 operacionais e seis viaturas, tendo a ação sido dada como terminada pelas 00h29.As circunstâncias em que o indivíduo caiu da arriba ainda estão por apurar, embora o facto de aquele se apresentar bastante embriagado possa ter contribuído para a queda.