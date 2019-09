Motociclista despista-se e vai parar ao rio Arade

Um motociclista de 19 anos caiu ao rio Arade, na zona ribeirinha de Portimão, junto ao Convento de São Francisco, depois do despiste da mota em que seguia, esta quarta-feira de manhã, tendo sofrido diversos ferimentos.Segundo oapurou, o alerta foi dado cerca das 10h30. O jovem, que tinha ido dar um passeio no seu motociclo, ter-se-á distraído e aproximado demasiado da beira, tendo caído ao rio."Uma vez que a maré estava meio vazia, o jovem motociclista e o veículo caíram sobre as rochas existentes junto ao paredão. A vítima, além do susto e de ter ficado toda molhada, sofreu algumas escoriações e hematomas", revelou aoo comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, que coordenou as operações de resgate.No local do acidente compareceram 11 operacionais e seis viaturas da Polícia Marítima, bombeiros voluntários, INEM e PSP. A vítima foi resgatada e assistida no local, e levada ao Hospital de Portimão.No dia 31 de agosto, às 08h09, um antigo militar da GNR também ficou ferido ao cair ao rio Arade, na zona ribeirinha.Neste caso, a vítima, de 68 anos, estava a passear no passadiço das bombas de combustível, na marina, quando foi acometido de uma indisposição súbita e caiu à água. O antigo GNR ficou em hipotermia e foi hospitalizado em estado grave.Às 22h30 do dia anterior, outro homem, de 43 anos, caiu também ao rio Arade, frente à praça Manuel Teixeira Gomes. Foi resgatado com sucesso.