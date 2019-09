Jovem salva após queda em buraco na Ponta da Piedade em Lagos

A jovem, de 20 anos e de nacionalidade checa, estava a dar um passeio na Ponta da Piedade, em Lagos, quando escorregou e caiu num buraco com cerca de 5 metros de profundidade, mesmo à beira da arriba, ao fim da manhã de domingo.A vítima foi resgatada com sucesso após operação arriscada e complexa que envolveu Polícia Marítima, INEM, Bombeiros Voluntários de Lagos e de Portimão.As ações de resgate da jovem prolongaram-se por cerca de duas horas e envolveram um total de 15 operacionais e cinco viaturas. Foi retirada do buraco por uma equipa de salvamento em grande ângulo.A turista, que apresentava diversos ferimentos, sobretudo na zona pélvica, foi estabilizada no local e transportada numa ambulância do INEM para o Hospital de Faro. Apesar das lesões está, contudo, fora de perigo.A proximidade da beira da arriba, bem como a profundidade e as características do buraco - que no início era estreito mas que alargava no interior - levou a que fosse chamada para proceder ao resgate da turista checa a Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Portimão.Estes, com recurso a cordas, retiraram a jovem do buraco, depois de devidamente estabilizada e colocada numa maca, por forma a poder ser içada em segurança.O comandante da Capitania do Porto de Lagos, Conceição Duarte, que coordenou as operações no local, confirmou aoo elevado perigo em que a jovem se encontrava, bem como a dificuldade do resgate.A vítima, que estava a passear com uma amiga quando caiu, queixava-se de dores nas costas e numa perna.