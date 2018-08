Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia da Rocha é o areal com mais referências no Instagram

Teve mais de 62 mil partilhas na rede social.

Por R.D. | 08:30

A praia da Rocha é o areal português com mais referências (hashtags) na rede social Instagram, destacou esta segunda-feira a Câmara de Portimão, com base numa contabilidade feita pelo Holidu - um motor de busca alemão para alojamentos de férias - entre julho e agosto deste ano.



A praia da Rocha teve mais de 62 mil partilhas no Instagram, liderando o top 10 nacional.



Em segundo está a Ponta da Piedade, em Lagos (23 500 hashtags), seguindo-se a praia da Luz, também em Lagos, e a praia da Marinha, em Lagoa (ambas com 20 300).



A praia do Camilo (Lagos) em 7º, a Falésia (Albufeira) em 9º, e a Dona Ana (Lagos) em 10º são os restantes areais algarvios também no top 10 nacional, que se completa com o Portinho da Arrábida (Setúbal), Fonte da Telha (Almada) e Guincho (Cascais).