Municípios apostam na BTL para se promoverem

Stand da Região de Turismo do Algarve contou com a participação dos 16 concelhos.

Por João Mira Godinho | 08:50

Os 16 municípios algarvios voltaram a estar representados no stand da Região de Turismo, na BTL - Bolsa de Turismo, que ontem terminou. As autarquias aproveitaram para promover as principais atrações, num evento que recebe mais de 70 mil pessoas.



Portimão, por exemplo, apresentou 50 propostas, com a distribuição de caixas com 50 fotos, cada uma com um QRcode que permite aceder a mais informação. Destaque para a MasterCup e o Festival da Sardinha. Lagoa apostou no enoturismo e na apresentação do 1º Salão Imobiliário do Algarve.



Já o golfe, eventos, património, ambiente e gastronomia foram alguns dos ingredientes que Loulé apresentou na BTL. Foram destacadas iniciativas como o Festival MED. Vila Real de Santo António lançou a brochura ‘Viver, Sentir e Descobrir VRSA’ e deu destaque à apresentação da ‘Eurocidade do Guadiana’ enquanto novo destino turístico da Península Ibérica - uma nova marca turística constituída também pelos municípios de Castro Marim e Ayamonte (Espanha).



Silves apostou na promoção da diversidade da sua oferta turística, em especial do turismo cultural, do turismo de natureza, da gastronomia, e da laranja e vinhos do concelho. Diariamente houve provas de vinhos e licores dos produtores locais, com degustação de doces tradicionais regionais.



Lagos deu destaque à requalificação em curso na Ponta da Piedade e Tavira quis divulgar a programação cultural e gastronómica, em especial a Dieta Mediterrânica.



Albufeira apresentou os percursos pedestres de Paderne e da ligação de Albufeira à Via Algarvia e os eventos no concelho para 2018. Olhão sorteou estadias em unidades hoteleiras do concelho.