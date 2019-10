Surfistas estrangeiros em perigo foram salvos em Vila do Bispo

Dois surfistas, uma holandesa de 28 anos e um israelita de 19, foram resgatados esta sexta-feira à tarde, em situação de pré-afogamento, na Praia do Zavial, concelho de Vila do Bispo. A mulher sofreu ferimentos ligeiros mas o rapaz foi considerado ferido grave.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 12h24. Nove operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo acorreram de imediato ao local, tendo prestado assistência à surfista holandesa, que já estava fora de água. Foi assistida e levada para o Hospital de Portimão.Ao mesmo tempo, os soldados da paz aperceberam-se de que outro surfista, noutra zona da praia, estava também em dificuldades. Este foi resgatado do mar pelos elementos da Marinha da viatura Amarok e assistido também pelos BVVB.O jovem surfista apresentava problemas de pressão arterial, tendo sido assistido e transportado pelos bombeiros para o Hospital de Lagos.Segundo oapurou, os dois estrangeiros, que estariam a frequentar aulas de surf na praia do Zavial, mas em zonas diferentes, foram arrastados pelas fortes correntes existentes no local e ficaram ambos numa situação de perigo.O comandante da Capitania do Porto de Lagos, Conceição Duarte, alertou esta sexta-feira para a necessidade de cuidados especiais por parte de todos os que vão para o mar naquela zona da costa algarvia, devido não só às correntes mas também à falta de vigilância nas praias, pois a época balnear acabou.