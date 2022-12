Barco de pesca com quatro pessoas a bordo desaparece no mar

Um barco de pesca com quatro tripulantes a bordo está desaparecido entre a Figueira da Foz e a Nazaré. A embarcação "Letícia Clara" saiu do porto da Nazaré quinta-feira à tarde e deveria ter regressado esta sexta-feira, pelas 12h00, o que não aconteceu.Segundo o armador, da zona de Vila do Conde, o último contacto com a embacação foi estabelecida pelas 08h00, altura em que o mestre o informou de que se encontravam a pescar a Sul da Figueira da Foz, onde a embarcação habitualmente opera, e que iriam regressar ao porto da Nazaré. Desde essa altura, foram feitas várias tentativas de contacto, mas sem sucesso.A Autoridade Marítima foi alertada pelo armador para a situação, mas até agora não se registaram alertas de acidente marítimo na zona.