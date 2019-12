Bebé de dois meses morre após sofrer paragem cardiorrespiratória em Coruche

Um bebé de dois meses e meio morreu este sábado ao início da tarde no Centro Histórico de Coruche.De acordo com fonte oficial dos Bombeiros de Coruche, o alerta chegou aos meios de socorro às 13h45 para um bebé do sexo masculino que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.Foram de imediato mobilizados para o local uma ambulância dos bombeiros e um carro de apoio, uma VMER e a GNR de Santarém.À chegada ao local, começaram a ser feitas manobras de reanimação. Por falta de resposta, o menino foi encaminhado para o Hospital de Santarém.Durante o transporte continuaram a ser feitas manobras de reanimação, no entanto sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado já na unidade hospitalar.As causas da morte do bebé estão a ser investigadas pelas entidades competentes.