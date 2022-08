Bebé de três meses em coma no Hospital de S. João com lesões cerebrais graves. Há suspeitas de maus-tratos

Um bebé de apenas três meses está em coma no Hospital de São João, no Porto, com lesões cerebrais muito graves. Há suspeitas de maus tratos.



Os médicos admitem que a criança tenha sido abanado até sofrer um descolamento do crânio.





O bebé está em coma desde o dia 8 de agosto, altura em que foi transportado desde Chaves para o São João, no Porto. A mãe e o pai serão ouvidos pelas autordades.Há sete anos a mulher esteve envolvida num crime em Chaves. Na altura tinha 12 anos. Tudo porque o namorado da época, que tinha 15 anos, foi encontrado morto, queimado e enterrado num quintal, em Chaves.A mãe desta mulher, avó do bebé agora em coma, foi detida na altura pelo homicidio e a suspeita foi institucionalizada. Também incorreu no crime de ocultação de cadaver.