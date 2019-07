Bebé em recuperação após ingerir drogas em casa

Rafael, o bebé de 14 meses que foi hospitalizado, na terça-feira, em Vila Nova de Gaia, após ter ingerido cocaína e haxixe na casa em que vive com os pais, em Sandim, continua internado, mas está fora de perigo.O caso está a ser investigado pela PJ, que abriu um inquérito para apurar responsabilidades.Por se tratar de uma possível negligência, a situação está a ser avaliada por equipas da Segurança Social, bem como da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tendo sido instaurado um processo de promoção e proteção, que irá avaliar se o bebé pode ser entregue aos pais.O caso aconteceu na madrugada de terça-feira. O pai de Rafael tinha consumido droga e restos de cocaína e haxixe ficaram ao alcance do filho, que colocou o produto na boca.Tudo indica que a quantidade ingerida foi mínima. No entanto, foi a suficiente para que o bebé sofresse convulsões.A mãe encontrou-o inanimado e pediu socorro através da linha 112. O bebé foi transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, onde se mantém internado, na ala de Pediatria.Ao, fonte da unidade hospitalar garantiu que a criança não corre risco de vida, mas ainda se encontra em observação e a realizar exames médicos.A PJ esteve no hospital e na casa da família, em Sandim, para ouvir os pais da criança e a equipa médica que a socorreu. Até esta quinta-feira, ninguém tinha sido detido pelas autoridades.Os pais podem vir a ser acusados de negligência.