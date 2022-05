Bebé sofre queimaduras graves com água a ferver em Vieira do Minho

Um bebé, de 21 meses, sofreu queimaduras consideradas graves, esta sexta-feira de manhã, depois de um acidente com uma chaleira com água a ferver na casa da família na localidade de Eira Vedra, concelho de Vieira do Minho.Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi helitransportada para o Hospital de São João, no Porto, onde estava, esta sexta-feira à noite, internada na Unidade de Cuidados Intensivos, com prognóstico reservado.O acidente, cujas causas são desconhecidas, aconteceu às primeiras horas da manhã e provocou queimaduras de primeiro e segundo grau na face, pescoço, tórax, abdómen, braços e pernas do bebé, que dada a proximidade foi levado diretamente pelos pais para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Foi nesse local que recebeu os primeiros cuidados dos operacionais. Segundo apurou o Correio da Manhã, estava consciente, a chorar e bastante assustado com a situação.Inicialmente, foi transportado numa ambulância, com o apoio de uma equipa médica do INEM, para o Hospital de Braga, onde deu entrada no serviço de urgências com queimaduras graves na parte frontal do corpo, mas devido à gravidade dos ferimentos foi helitransportado para a região do Grande Porto. Seguiu depois numa ambulância para o Hospital de S. João, no Porto.