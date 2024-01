Um agente da PSP ficou ferido depois de o carro-patrulha em que seguia ter sofrido um embate violento na parte traseira, na noite de sexta-feira, na Rua do Campinho, no Porto. O polícia foi levado para o Hospital de Santo António. Tinha dores na zona cervical que foram provocadas pela projeção para a frente (após o embate) e com imediato travamento do cinto de segurança.









Tudo aconteceu pelas 21h30. O carro-patrulha, ao serviço na Baixa do Porto, parou numa passadeira para deixar passar os peões. Sem que nada o fizesse prever, o carro que estava atrás embateu na viatura policial.

Após o abalroamento, o polícia que não ficou ferido identificou o condutor que provocou o acidente - e que estava alcoolizado. Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa-crime de 1,5 g/l, motivo que levou à sua detenção.