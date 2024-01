Um condutor alcoolizado abalroou uma viatura policial na noite de sexta-feira na rua do Campinho, no Porto. Um agente da PSP sofreu ferimentos na zona cervical e foi transportado para o Hospital de Santo António.O alerta foi dado por volta das 21h30.Ao que oapurou, o homem foi detido após ser submetido ao teste do balão e apresentar uma taxa de 1,5 g/l de álcool no sangue.