Um grupo de seis amigos, entre os 19 e os 24 anos, passou a noite e madrugada em festa. Nas redes sociais foram publicando imagens de alegria. E consumo de bebidas alcoólicas.Jéssica, Filipe, Alfredo, Carolina, Tiago e Filipe Maria seguiam num veículo ligeiro de mercadorias com lotação para duas pessoas. Na estrada entre Montoito e Redondo, a viatura despistou-se. Os quatro na zona de carga foram cuspidos pela porta traseira: Jéssica, Filipe e Alfredo morreram no local. Carolina sofreu ferimentos graves. Os dois que iam à frente ficaram ligeiramente feridos.O condutor acusou álcool, numa taxa inferior a 1,20 g/l, pelo que não foi detido.A 15 de setembro de 2018, Açucena Patrícia Tchuda, irmã de Yannick Djaló, foi atropelada mortalmente. Abel Fragoso, o jovem de 22 anos que atropelou Açucena, de 17, está a ser julgado por 17 homicídios qualificados (um consumado e os outros na forma tentada) e condução perigosa. Abel acusou uma taxa de alcoolemia de 0,99 g/l, bem como consumo de canábis. Um jovem de 26 anos admitiu a culpa pelo atropelamento mortal de cinco peregrinos em Coimbra, num crime que remonta ao ano de 2015.O jovem admitiu a culpa no acidente, mas assegurou que, apesar de ter bebido "umas cervejas", não estava embriagado e que acha que moderou a velocidade.O jovem, que residia em Penela, sublinhou que bebeu "umas cervejas" em Coimbra, mas não "estava embriagado - se estivesse não tinha conduzido" (a acusação apontou uma taxa de alcoolemia de 0,9 gramas/litro de sangue).A GNR deteve durante a semana passada 387 pessoas, entre as quais 112 por condução sob o efeito do álcool , e apreendeu 3.723 doses de heroína.Em comunicado sobre a sua atividade operacional semanal, a GNR adianta que entre os detidos estão também 95 por condução sem habilitação legal, 17 por tráfico de droga, 15 por furtos, 14 por posse de arma proibida, dois por roubo e um por permanência ilegal em território nacional.Em Portugal, contrariamente ao álcool, apenas o teste sanguíneo tem valor legal para presença de substâncias psicotrópicas.O teste na estrada tem de ser validado por análise ao sangue, em hospital. Para libertar polícias e hospitais, são propostos métodos, "igualmente fiáveis", em uso noutros países europeus. O grupo de trabalho será coordenado pelo presidente da ANSR e deve mostrar resultados em janeiro.