Belga acusado de matar vizinho da amiga: “Ele disparou contra mim e eu contra ele"

Michel Smaers, o belga de 74 anos que está acusado de ter matado João Faustino, de 84, a tiro de carabina .22, há três anos, no sítio do Foral, no concelho de Silves, negou esta quinta-feira no Tribunal de Portimão a autoria do homicídio. "Não o matei. Mas é verdade que ele disparou contra mim e eu contra ele", admitiu o arguido.O caso aconteceu ao início da madrugada de 19 de dezembro de 2019. Segundo Michel, João Faustino estava "a atirar pedras aos cães" de uma vizinha, com quem mantinha uma disputa antiga e que era amiga do belga.O arguido contou que por isso saiu de casa, disparou um tiro contra um candeeiro na rua para o apagar e "mais de 20" para fazer o mesmo a outro."O Faustino disparou um tiro de caçadeira na minha direção. Eu caí e atirei três vezes. Quando tentei fugir, ele voltou a disparar contra mim", acrescentou, garantindo ter ficado surpreendido quando, de manhã, a amiga lhe disse que Faustino estava morto."Ela disse-me que tinha de ir lá a casa desarrumar tudo para parecer que tinha sido um assalto, pois a polícia ia descobrir que eu tinha atirado aos candeeiros", justificou.Dias depois, Michel foi com a vizinha até Sagres, onde lançou ao mar a carabina e os invólucros.João Faustino foi atingido com nove tiros no tronco, cabeça, tórax e abdómen. O corpo foi encontrado, dias após o crime, pela GNR e um amigo da vítima, que estranhou não saber nada dele. Tinha um pijama vestido e estava deitado de costas, com uma espingarda nas mãos, sobre o corpo.O arguido, que está em prisão preventiva, admitiu ontem em Tribunal ter queimado, na casa da amiga, as roupas que usou na noite do crime. A mulher chegou a ser arguida no processo mas foi despronunciada.