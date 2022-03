Benfiquistas suspeitos de incêndio em São Brás de Alportel

Um festejo entre adeptos do Benfica, na zona da Fonte Férrea, em São Brás de Alportel, envolvendo artefactos pirotécnicos, terá estado na origem, este sábado de madrugada, de um incêndio numa zona de mato que mobilizou 70 bombeiros, 22 viaturas e um meio aéreo.sabe que o caso está a ser investigado pela GNR, dada a proximidade entre o ajuntamento de adeptos do Benfica, que deflagraram os engenhos piroténicos, e o ponto de início do incêndio. A haver ligação terá sido "inadvertida", disse fonte policial.O alerta foi às 04h48 e as chamas só foram extintas já de manhã, após a chegada de um meio aéreo, sem vítimas ou danos.