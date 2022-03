Bombeiros combatem e dominam fogo florestal em São Brás de Alportel

Os bombeiros combateram este sábado um incêndio florestal numa zona de mato do concelho de São Brás de Alportel, que foi dominado sem vítimas ou danos, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que o alerta para o incêndio, que deflagrou "na zona da Fonte Férrea, em São Brás de Alportel, foi recebido às 04h48" e, "ao amanhecer, com a entrada do meio aéreo no teatro de operações, o fogo foi dominado".

"O incêndio neste momento está dominado, afetou uma zona de mato e não há registo de vítimas ou residências afetadas", afirmou a fonte do comando distrital do Algarve à agência Lusa, cerca das 10h00.

A mesma fonte indicou que as chamas chegaram a ser combatidas por "um total de 68 operacionais, com 22 veículos e um meio aéreo", que foi já "desmobilizado", permanecendo no local as equipas que consolidam a extinção e fazem o rescaldo.

Pelas 10h05, permaneciam no local um total de 62 homens, com 20 veículos, que vão ser "progressivamente desmobilizados" à medida que as tarefas de extinção e rescaldo estejam finalizadas, referiu.