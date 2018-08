Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boa sardinha e música levam 20 mil pessoas a Portimão

24ª edição do evento provocou verdadeira enchente na zona ribeirinha da cidade.

Por José Carlos Eusébio | 09:00

O 24º Festival da Sardinha arrancou na passada quarta-feira com uma verdadeira enchente. Segundo as contas da Câmara de Portimão, 20 mil pessoas deslocaram-se até à zona ribeirinha da cidade atraídas pela sardinha assada na brasa e para assistirem ao concerto do cantor Matias Damásio. O evento prolonga-se até ao próximo domingo.



"A boa sardinha tem de ser portuguesa e pequenina. Depois coloca-se cinza por cima das brasas para não pegar chama. Este ano, a sardinha está de facto magnífica", salienta Carlos Pacheco, de uma das coletividades que serve sardinha assada, no pão, no festival.



"Está mesmo muito boa", confirma uma família de Viana do Castelo, que se encontra de férias no Algarve, frisando que segue a tradição de "comer a sardinha assada à mão, acompanhada com vinho tinto".



Para a algarvia Telma Brazona, não há dúvidas que "as sardinhas de Portimão são as melhores", uma opinião partilhada pelos amigos que a acompanhavam na noite de abertura.



O festival conta com a participação de oito restaurantes tradicionais, situados na zona ribeirinha da cidade, bem como um espaço, junto à antiga lota, onde é servida a sardinha no pão por 2,20 euros, sendo dada ainda a hipótese aos visitantes de optarem por um menu, com bebida, por 3,50€ .



No palco principal atua hoje Raquel Tavares e, nos dias seguintes, respetivamente, Ana Bacalhau e The Black Mamba. Além disso, haverá animação musical todas as noites no coreto. O artesanato, petiscos e doçaria regionais também marcam presença no evento, com três dezenas de expositores.



O Festival da Sardinha começa todos os dias pelas 19h00 e encerra à 01h00. O acesso do público é livre.