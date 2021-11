Luís Oliveira, bombeiro na corporação de Cantanhede, estava de folga e foi à praia de Mira fotografar o pôr do sol. Tinha tirado apenas duas fotografias quando viu duas mulheres, mãe e filha, de 83 e 56 anos, a serem arrastadas por uma onda.Atirou-se à água e resgatou as vítimas, que sofreram apenas ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital, em Coimbra, por precaução. “Agi por instinto, nem sequer pensei”, conta Luís Oliveira, de 35 anos, ao lembrar que as vítimas estavam alteradas e em choque, tendo conseguido acalmá-las até chegarem os colegas dos Voluntários de Mira, que fizeram o transporte para o hospital. Bombeiro há 10 anos, Luís Oliveira não se sente um herói: “Ser bombeiro é isto mesmo, ajudar o próximo.”