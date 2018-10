Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro nada até rocha para salvar banhista em Aljezur

Vítima, de 52 anos, teve de ser resgatada por um helicóptero.

Por Ana Palma | 08:50

O banhista estava a dar um passeio pela praia de Vale dos Homens, no concelho de Aljezur e, com a subida da maré, acabou por ficar isolado numa rocha, rodeado pelo mar. Sem saber nadar, a vítima, de 52 anos, ficou em perigo. Foi salvo após uma operação complexa de resgate que envolveu um helicóptero.



Segundo o CM apurou junto do comandante Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos, que coordenou o resgate, o alerta foi recebido pelas 13h10 no piquete da Polícia Marítima (PM), através dos Bombeiros de Aljezur (BVA), tendo sido deslocado para o local dois agentes da PM e uma viatura do Instituto de Socorros a Náufragos, bem como os soldados da paz.



O bombeiro Hélio Oliveira, de 25 anos, nadou até à pedra e assistiu a vítima, tendo-lhe colocado um colete salva-vidas. Depois, durante cerca de duas horas e meia, com o apoio do elemento do ISN, ficou junto à vítima, com as ondas a passarem-lhes por cima, até à chegada do meio aéreo.



"Avaliou-se a situação e verificou-se que não era possível fazer o resgate do banhista por terra, nem em segurança por mar, pelo que foi pedido apoio aéreo para efetuar o resgate", esclareceu Conceição Duarte.



Na operação foi empenhado um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que resgatou o banhista, cerca das 16h00.



O homem foi depois transferido para uma ambulância e socorrido pelos bombeiros. A vítima apresentava sinais de hipotermia e foi transportado para o hospital de Portimão.