As corporações de bombeiros do Algarve estão desde janeiro passado sem receber qualquer verba da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve relativa ao transporte de doentes. Fonte dos bombeiros disse ao CM que “nestas condições é impossível continuar a prestar os serviços, onde o combustível [gasóleo] é a despesa principal”.





Contactada pelo CM, fonte da ARS referiu que a “faturação referente aos meses de janeiro e fevereiro encontra-se neste momento em fase de processamento para pagamento”.