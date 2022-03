A Liga dos Bombeiros Portugueses defende medidas urgentes de mitigação dos "efeitos financeiros desastrosos" da escalada dos preços dos combustíveis, alertando para as "dificuldades operacionais" que vai causar às já "depauperadas finanças" dos bombeiros voluntários.Afirma ter solicitado ao governo "uma reunião com caráter de urgência". Queixa-se do "não cumprimento dos prazos de pagamento" do transporte de doentes.