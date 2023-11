Bombeiros combatem fogo que deflagrou no topo de uma grua em Cascais

Os bombeiros de Cascais combateram, esta quinta-feira, um fogo que deflagrou no quadro elétrico de uma grua em Cascais.A ocorrência levou à mobilização de muitos operacionais, que usaram um Veículo Escada para conseguir apagar as chamas a mais de 20 metros do solo.O uso do veículo foi determinante para combater o fogo no topo da máquina comandada a partir do solo. Os trabalhos duraram cerca de 40 minutos e foi usado um extintor.No seguimento dessa ocorrência, os bombeiros receberam o alerta de uma idosa que tinha caído em casa, no quarto andar de um prédio. Os operacionais usaram o Veículo Escada, horas depois de apagar o incêndio, para resgatar a mulher de 76 anos.